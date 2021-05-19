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إنقلاب دراجة نارية بمفرق " نحيان " في النماص

منذ 26 دقيقة
1591
إنقلاب دراجة نارية بمفرق " نحيان " في النماص

عسير (صدى):
باشرت الممرضة العنود الشهري حادث انقلاب دراجة نارية بمفرق نحيان بالنماص اليوم الأربعاء.

وقامت "العنود" بتقديم الاسعافات الاولیه وحضر فني طب الطواري محمد بن حيدان الشهري من هيئة الهلال الأحمر بالنماص وخارج نوبته الاساسيه مع تجهيزاته الطبية.

كما قام بتقديم الخدمة الاسعافية وبمساعدة الممرضة "العنود" من إعطاء محاليل وريدية وإيقاف نزيف وتثبيت وضع المصاب وقياس الموشرات الحيوية حتی حضور فرقة الاسعاف الاساسية.

وتم نقل "المصاب" عن طريق الإسعاف إلى مستشفى النماص العام بعد أن قاموا بتقديم الخدمات الإسعافية في الوقت المناسب.

وقام مدير القطاع الصحي بالنماص بالاتصال على الممرضة التي أنقذت حياة "المصاب"، وقدم لها الشكر على عملها النبيل.

كما أعلن أنه سيتم تكريمها من قبل إدارة القطاع كونها إحدى منسوبات القطاع والتي تعمل بمركز لقاحات "كوفيد 19".

النماص

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لبييييه
د محمد ماجد بخش
جعل الله أعمالكم الدبلوماسية في موازين أعمالكم وثقلها لكم
د محمد ماجد بخش
أعملي انستحرام وسوي لنا صينية بطاطس باللحمة وكثري السوص واكتبي في المقادير أردوغان ترامب نتنياهو بطاطس لحمة وملح وماء
د محمد ماجد بخش
أضحكي الحياة مليون مرة وأبكتني في بعض مرات حلوة حلوة حلوة النت دي #_الفكرة_صعبة_قوية بس أهلاوية الليلة حتى لو النتيجة مخطوفة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم

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