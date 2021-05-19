إنقلاب دراجة نارية بمفرق " نحيان " في النماص

عسير (صدى):
باشرت الممرضة العنود الشهري حادث انقلاب دراجة نارية بمفرق نحيان بالنماص اليوم الأربعاء.
وقامت "العنود" بتقديم الاسعافات الاولیه وحضر فني طب الطواري محمد بن حيدان الشهري من هيئة الهلال الأحمر بالنماص وخارج نوبته الاساسيه مع تجهيزاته الطبية.
كما قام بتقديم الخدمة الاسعافية وبمساعدة الممرضة "العنود" من إعطاء محاليل وريدية وإيقاف نزيف وتثبيت وضع المصاب وقياس الموشرات الحيوية حتی حضور فرقة الاسعاف الاساسية.
وتم نقل "المصاب" عن طريق الإسعاف إلى مستشفى النماص العام بعد أن قاموا بتقديم الخدمات الإسعافية في الوقت المناسب.
وقام مدير القطاع الصحي بالنماص بالاتصال على الممرضة التي أنقذت حياة "المصاب"، وقدم لها الشكر على عملها النبيل.
كما أعلن أنه سيتم تكريمها من قبل إدارة القطاع كونها إحدى منسوبات القطاع والتي تعمل بمركز لقاحات "كوفيد 19".