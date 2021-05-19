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هطول أمطار رعدية على عدة مدن بالمملكة غدًا

منذ 48 دقيقة
1729
هطول أمطار رعدية على عدة مدن بالمملكة غدًا

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة غدًا الخميس.

كما ستكون السماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية وتتخللها سحب رعدية ركامية ممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض وتمتد أيضًا إلى مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف؛ والتي قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

كما تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

الأرصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لبييييه
د محمد ماجد بخش
جعل الله أعمالكم الدبلوماسية في موازين أعمالكم وثقلها لكم
د محمد ماجد بخش
أعملي انستحرام وسوي لنا صينية بطاطس باللحمة وكثري السوص واكتبي في المقادير أردوغان ترامب نتنياهو بطاطس لحمة وملح وماء
د محمد ماجد بخش
أضحكي الحياة مليون مرة وأبكتني في بعض مرات حلوة حلوة حلوة النت دي #_الفكرة_صعبة_قوية بس أهلاوية الليلة حتى لو النتيجة مخطوفة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم

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