رئيسة حزب المعارضة التركي تكشف عن دعم تركيا لإسرائيل

أنقرة (صدى):
كشفت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، دعم أنقرة التجاري والعسكري المتواصل لتل أبيب على حساب فلسطين.
وذكرت "ميرال" في تصريحات لموقع "تركيا الآن": "لدينا علاقات تجارية مع إسرائيل تتخطى قيمتها الـ6 مليارات دولار .. هل تم تعليق تلك العلاقات؟.. لا لم يتم تعليقها".
وتابعت حديثها: "ألا توجد لتركيا هناك قاعدة رادار عسكرية؟.. يتم التخطيط بتقديم أخبار حول الهجوم الذي سيتم من إيران على إسرائيل.. هل تم إغلاق تلك القاعدة.. لا لم يتم ولا يوجد أي شيء من هذا.. يوجد قدر كبير ووفرة من الحماس".
كما أزاحت الأرقام الرسمية عن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا والتي وصلت لمستويات كبيرة بعد مرور أربعة أشهر من العام الجديد.