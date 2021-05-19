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رئيسة حزب المعارضة التركي تكشف عن دعم تركيا لإسرائيل

منذ 58 دقيقة
1571
رئيسة حزب المعارضة التركي تكشف عن دعم تركيا لإسرائيل

أنقرة (صدى):
كشفت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، دعم أنقرة التجاري والعسكري المتواصل لتل أبيب على حساب فلسطين.

وذكرت "ميرال" في تصريحات لموقع "تركيا الآن": "لدينا علاقات تجارية مع إسرائيل تتخطى قيمتها الـ6 مليارات دولار .. هل تم تعليق تلك العلاقات؟.. لا لم يتم تعليقها".

وتابعت حديثها: "ألا توجد لتركيا هناك قاعدة رادار عسكرية؟.. يتم التخطيط بتقديم أخبار حول الهجوم الذي سيتم من إيران على إسرائيل.. هل تم إغلاق تلك القاعدة.. لا لم يتم ولا يوجد أي شيء من هذا.. يوجد قدر كبير ووفرة من الحماس".

كما أزاحت الأرقام الرسمية عن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا والتي وصلت لمستويات كبيرة بعد مرور أربعة أشهر من العام الجديد.

تركيا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10573
منذ 3 دقائق
أعملي انستحرام وسوي لنا صينية بطاطس باللحمة وكثري السوص

واكتبي في المقادير أردوغان ترامب نتنياهو بطاطس لحمة وملح وماء

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لبييييه
د محمد ماجد بخش
جعل الله أعمالكم الدبلوماسية في موازين أعمالكم وثقلها لكم
د محمد ماجد بخش
أعملي انستحرام وسوي لنا صينية بطاطس باللحمة وكثري السوص واكتبي في المقادير أردوغان ترامب نتنياهو بطاطس لحمة وملح وماء
د محمد ماجد بخش
أضحكي الحياة مليون مرة وأبكتني في بعض مرات حلوة حلوة حلوة النت دي #_الفكرة_صعبة_قوية بس أهلاوية الليلة حتى لو النتيجة مخطوفة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم

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