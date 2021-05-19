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الهلال الأحمر: حرارة الشمس في هذا التوقيت قد تسبب بعض المتاعب الصحية 

منذ ساعة
1634
الهلال الأحمر: حرارة الشمس في هذا التوقيت قد تسبب بعض المتاعب الصحية 

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، أن حرارة الشمس في هذا التوقيت من العام الوقت قد تسبب بعض المتاعب الصحية.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر، عن 3 نصائح للوقاية من الشمس وهي: الحرص على تهوية الغرف، مع الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض للشمس

ومن جهته، قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء، مضيفا:"لا حر إلا بعد الانصراف.. أي لا يأتينا الحر الشديد، الذي يجعل الأرض تشعشع ما في جوفها من حرارة ووجه السماء يحمو والآبار تغور، إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، أي أن الشمس تتأرجح بين الشمال والجنوب مرورًا بخط الاستواء مرة واحدة في السنة".

ولفت:"الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء باتجاه مدار السرطان الذي يمر على سلطنة عمان والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، وحينما تصل الشمس إلى مدار السرطان ينشط بحر العرب فيبدأ بتصدير الرطوبة على بلدان الخليج والسحب العكسية على باقي المناطق".

وتابع: عندها ينشط منخفض الهند ويبدأ يصدر لنا رياح السموم التي تعمل على رفع درجات الحرارة، خاصة المنطقة الواقعة بين الكويت والعراق والسعودية، فتبدأ هذه الدول في منافسة باقي دول العالم على أحر درجة حرارة.

الهند
هيئة الهلال الأحمر
الشمس
درجة الحرارة

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لبييييه
د محمد ماجد بخش
جعل الله أعمالكم الدبلوماسية في موازين أعمالكم وثقلها لكم
د محمد ماجد بخش
أعملي انستحرام وسوي لنا صينية بطاطس باللحمة وكثري السوص واكتبي في المقادير أردوغان ترامب نتنياهو بطاطس لحمة وملح وماء
د محمد ماجد بخش
أضحكي الحياة مليون مرة وأبكتني في بعض مرات حلوة حلوة حلوة النت دي #_الفكرة_صعبة_قوية بس أهلاوية الليلة حتى لو النتيجة مخطوفة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم

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