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رحيل بواتينغ عن بايرن ميونيخ دون الإفصاح عن وجهته المقبلة 

منذ 11 دقيقة
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رحيل بواتينغ عن بايرن ميونيخ دون الإفصاح عن وجهته المقبلة 

وكالات (صدى):
قدم جيروم بواتينغ الشكر لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على السنوات العشر التي قضاها في صفوفه، مع نهاية مشواره مع النادي البافاري.

وقال بواتينغ:"أنا فخور بدرجة لا يمكن تصديقها لأنني كنت جزءا من التاريخ هنا وبالسماح لي بأن ألعب هذا الكم الكثير من المباريات وأن ألتقي العديد من الأصدقاء وأن أستمتع بكرة القدم مع بايرن، كما لم يفصح بواتينغ الفائز مع منتخب ألمانيا بمونديال كأس العالم 2014، عن الوجهة التالية له بعد بايرن ميونخ.

وأشار:" كان من الواضح بالنسبة لي أنني سأرحل في وقت ما، وأنا كشخص في حاجة إلى التحدي الجديد ومن المهم للغاية بالنسبة لي أن أعايش شيئا جديدا وأن أثبت نفسي من جديد، أنا مدين بالفضل للنادي ولكل شخص ساهم في أن أعايش هذه الفترة الرائعة".

أوروبا
جيروم بواتينغ
نادي بايرن ميونخ الألماني

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