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بالفيديو.. وفود من بادية لبنان بالزي السعودي في خيمة سفير المملكة

منذ 15 دقيقة
1452
بالفيديو.. وفود من بادية لبنان بالزي السعودي في خيمة سفير المملكة

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو تواجد وفد من بادية لبنان بالزي السعودي في خيمة سفير المملكة؛ استنكارًا لتصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه المسيئة للمملكة والخليج العربي بعد وصفه متهكمًا بـ "البدو".

وقال يوسف العسكر من اتحاد العشائر العربية من البقاع في تقرير عرضته "الإخبارية": "جئنا نعبرعن امتعاضنا من الإساءة لجدودنا.. ومتواجدين اليوم لنعبر عن استيائنا من تصريحات وزير الخارجية اللبناني".

وتابع: "لما أساء لم يسئ فقط لـ البدو في العالم العربي بل أساء لشريحة واسعة من اللبنانيين وهم البدو التي قدمت الزرع للشعب اللبناني لا منحازة ولا طائفية".

واستكمل حديثه عن المملكة: "فضل المملكة على لبنان كبير ولا يكفينا اعتذار الوزير واستقالته لأن هناك نهج لإغراق لبنان في عداء مع العالم العربي.. فالأطراف الحاكمة تمتهن في إذلال الشعب اللبناني وأخذه للانيهار وعدم رجوعه للحضن العربي الذي وقف بجانب لبنان دائمًا".

شربل وهبة

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د محمد ماجد بخش
معي حالة أشتباه يا سمو الأمير ؟؟ أحس من كل قلبي إني بدوي قروي ودي أتعشى اليوم قرصان واسافر لديرة جدتي في حايل
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بس يطلع سمير غانم من أزمته إن شاء الله قريب سوف أعرض عليه دور مسلسل الحاج سمير اللي يخاف ربنا أوي ويعيش في المدينة...
د محمد ماجد بخش
دبلوماسية ماسية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
¥ ولد نجد ¥
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم آثار تجمعات العيد

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