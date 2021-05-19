بالفيديو.. وفود من بادية لبنان بالزي السعودي في خيمة سفير المملكة

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو تواجد وفد من بادية لبنان بالزي السعودي في خيمة سفير المملكة؛ استنكارًا لتصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه المسيئة للمملكة والخليج العربي بعد وصفه متهكمًا بـ "البدو".
وقال يوسف العسكر من اتحاد العشائر العربية من البقاع في تقرير عرضته "الإخبارية": "جئنا نعبرعن امتعاضنا من الإساءة لجدودنا.. ومتواجدين اليوم لنعبر عن استيائنا من تصريحات وزير الخارجية اللبناني".
وتابع: "لما أساء لم يسئ فقط لـ البدو في العالم العربي بل أساء لشريحة واسعة من اللبنانيين وهم البدو التي قدمت الزرع للشعب اللبناني لا منحازة ولا طائفية".
واستكمل حديثه عن المملكة: "فضل المملكة على لبنان كبير ولا يكفينا اعتذار الوزير واستقالته لأن هناك نهج لإغراق لبنان في عداء مع العالم العربي.. فالأطراف الحاكمة تمتهن في إذلال الشعب اللبناني وأخذه للانيهار وعدم رجوعه للحضن العربي الذي وقف بجانب لبنان دائمًا".