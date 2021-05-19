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تنافس منتظر بين غوميز والسومة بمباراة الهلال والأهلي

منذ 41 دقيقة
1496
تنافس منتظر بين غوميز والسومة بمباراة الهلال والأهلي

طلال الغامدي (صدى):
ينتظر الجماهير لقاء الهلال والأهلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة تنافس قوي بين هداف فريق الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والسوري عمر السومة نجمي الفريقين.

وعن انجازات كلاً منهما، شارك "غوميز" خلال الموسم الحالي من دوري المحترفين في 27 مباراة مع الهلال.

وسجل "غوميز" خلال هذه المباريات 21 هدفاً من بينهم 7 ركلات جزاء، بينما صنع 4 أهداف.

فيما شارك "السومة" مع النادي الأهلي في 23 مباراة بالموسم الحالي من دوري المحترفين كما سجل 12 هدفاً من بينهم 3 ركلات جزاء فيما صنع 3 أهداف.

 

الهلال
الأهلي
عمر السومة
بافيتيمبي غوميز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10553
منذ 21 دقيقة
اشترينا الفشار وفي انتظار الشطار

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
معي حالة أشتباه يا سمو الأمير ؟؟ أحس من كل قلبي إني بدوي قروي ودي أتعشى اليوم قرصان واسافر لديرة جدتي في حايل
د محمد ماجد بخش
بس يطلع سمير غانم من أزمته إن شاء الله قريب سوف أعرض عليه دور مسلسل الحاج سمير اللي يخاف ربنا أوي ويعيش في المدينة...
د محمد ماجد بخش
دبلوماسية ماسية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
¥ ولد نجد ¥
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم آثار تجمعات العيد

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