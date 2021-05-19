تنافس منتظر بين غوميز والسومة بمباراة الهلال والأهلي

طلال الغامدي (صدى):
ينتظر الجماهير لقاء الهلال والأهلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة تنافس قوي بين هداف فريق الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والسوري عمر السومة نجمي الفريقين.
وعن انجازات كلاً منهما، شارك "غوميز" خلال الموسم الحالي من دوري المحترفين في 27 مباراة مع الهلال.
وسجل "غوميز" خلال هذه المباريات 21 هدفاً من بينهم 7 ركلات جزاء، بينما صنع 4 أهداف.
فيما شارك "السومة" مع النادي الأهلي في 23 مباراة بالموسم الحالي من دوري المحترفين كما سجل 12 هدفاً من بينهم 3 ركلات جزاء فيما صنع 3 أهداف.