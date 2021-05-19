بالفيديو.. امرأة لبنانية لـ "شربل": نزلتوا لبنان لمزبلة التاريخ

بيروت (صدى):
وجهت امرأة لبنانية انتقادات لاذعة لوزير الخارجية اللبناني المستقيل شربة وهبة بعد تصريحاته المتجاوزة بحق المملكة والخليج العربي ووصفهم بـ "البدو".
وظهرت "المرأة" في مقطع فيديو ووجهت إليه كلامًا لاذعًا قائلة: "شربل وهبة أنت وزير خارجية العونية وليس اللبنانيين، لأنك ما بتشرفنا قبل ما تتطرق لمملكتنا الغالية أعطيني إنجاز واحد من عهدكم الفاشل اللي عملتوه للبنان".
وتابعت هجومها عليه: "من 16 سنة بعد استشهاد رفيق الحريري، لبنان دخل إلى المنفى فلا يوجد كهرباء ولا سياحة والشوارع امتلأت بالنفايات، ونزلتوا لبنان لمزبلة التاريخ أنت وأمثالك".
وأضافت: "لحم أكتاف لبنان من السعودية هما اللي عمروا لبنان يا دواعش المسيحيين، وسختوا لبنان باسمكم، الله يلعنكم بكل كتاب".
واختتمت كلامها موجهة اعتذارها للمملكة: "نعتذر من الملك سلمان ونقول له حقك على رأسنا من فوق، هذول ما بيمثلوا لبنان".