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بالفيديو.. امرأة لبنانية لـ "شربل": نزلتوا لبنان لمزبلة التاريخ

منذ ساعة
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بالفيديو.. امرأة لبنانية لـ "شربل": نزلتوا لبنان لمزبلة التاريخ

بيروت (صدى):
وجهت امرأة لبنانية انتقادات لاذعة لوزير الخارجية اللبناني المستقيل شربة وهبة بعد تصريحاته المتجاوزة بحق المملكة والخليج العربي ووصفهم بـ "البدو".

وظهرت "المرأة" في مقطع فيديو ووجهت إليه كلامًا لاذعًا قائلة: "شربل وهبة أنت وزير خارجية العونية وليس اللبنانيين، لأنك ما بتشرفنا قبل ما تتطرق لمملكتنا الغالية أعطيني إنجاز واحد من عهدكم الفاشل اللي عملتوه للبنان".

وتابعت هجومها عليه: "من 16 سنة بعد استشهاد رفيق الحريري، لبنان دخل إلى المنفى فلا يوجد كهرباء ولا سياحة والشوارع امتلأت بالنفايات، ونزلتوا لبنان لمزبلة التاريخ أنت وأمثالك".

وأضافت: "لحم أكتاف لبنان من السعودية هما اللي عمروا لبنان يا دواعش المسيحيين، وسختوا لبنان باسمكم، الله يلعنكم بكل كتاب".

واختتمت كلامها موجهة اعتذارها للمملكة: "نعتذر من الملك سلمان ونقول له حقك على رأسنا من فوق، هذول ما بيمثلوا لبنان".

شربل وهبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10545
منذ دقيقة
 "لحم أكتاف لبنان من السعودية هما اللي عمروا لبنان يا دواعش المسيحيين، وسختوا لبنان باسمكم، الله يلعنكم بكل كتاب".

ما ألومها "محروقة" عم يغلي قلبها غلي

حدا يذم أهلو وجل أهل لبنان من أهل البدو

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
معي حالة أشتباه يا سمو الأمير ؟؟ أحس من كل قلبي إني بدوي قروي ودي أتعشى اليوم قرصان واسافر لديرة جدتي في حايل
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بس يطلع سمير غانم من أزمته إن شاء الله قريب سوف أعرض عليه دور مسلسل الحاج سمير اللي يخاف ربنا أوي ويعيش في المدينة...
د محمد ماجد بخش
دبلوماسية ماسية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
¥ ولد نجد ¥
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم آثار تجمعات العيد

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