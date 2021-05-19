الهلال يسعى لضم نجم بالميراس

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن عزم نادي الهلال تقديم عرض لضم لاعب بالميراس، إدواردو بيريرا رودريغز الشهير بــ“دودو“.
وأضافت التقارير، وقفا لموقع ”yahoo“ في نسخته البرازيلية، أن الهلال يستعد لتقديم هذا العرض إلى اللاعب، مشيرة إلى أن المال لا يمثل أي مشكلة في إتمام مثل هذه الصفقة نظرا لكون أن النادي من أغنى الأندية العربية.
الجدير بالذكر أن اللاعب من مواليد عام 1992، وسبق له الانضمام لأندية أخرى مثل كروزيرو البرازيلي ودينامو كييف الأوكراني، والدحيل القطري، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري.