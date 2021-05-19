نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال يسعى لضم نجم بالميراس

منذ ساعة
2060
الهلال يسعى لضم نجم بالميراس

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن عزم نادي الهلال تقديم عرض لضم لاعب بالميراس، إدواردو بيريرا رودريغز الشهير بــ“دودو“.

وأضافت التقارير، وقفا لموقع ”yahoo“ في نسخته البرازيلية، أن الهلال يستعد لتقديم هذا العرض إلى اللاعب، مشيرة إلى أن المال لا يمثل أي مشكلة في إتمام مثل هذه الصفقة نظرا لكون أن النادي من أغنى الأندية العربية.

الجدير بالذكر أن اللاعب من مواليد عام 1992، وسبق له الانضمام لأندية أخرى مثل كروزيرو البرازيلي ودينامو كييف الأوكراني، والدحيل القطري، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري.

 

الهلال
نادي الهلال
الدوري القطري
بالميراس
الدحيل القطري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
معي حالة أشتباه يا سمو الأمير ؟؟ أحس من كل قلبي إني بدوي قروي ودي أتعشى اليوم قرصان واسافر لديرة جدتي في حايل
د محمد ماجد بخش
بس يطلع سمير غانم من أزمته إن شاء الله قريب سوف أعرض عليه دور مسلسل الحاج سمير اللي يخاف ربنا أوي ويعيش في المدينة...
د محمد ماجد بخش
دبلوماسية ماسية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
¥ ولد نجد ¥
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم آثار تجمعات العيد

أخر الأخبار

آبيار ال شيخ : حنا بدو غصب عن عين العدو
آبيار ال شيخ : حنا بدو غصب عن عين العدو
منذ 7 دقائق 191
اهداف ماجد عبدالله بكأس الخليج الثامنة عام 1986 م
اهداف ماجد عبدالله بكأس الخليج الثامنة عام 1986 م
منذ 7 دقائق 164
حوض سباحه على قد الحال
حوض سباحه على قد الحال
منذ 7 دقائق 178
رحيل بواتينغ عن بايرن ميونيخ دون الإفصاح عن وجهته المقبلة 
رحيل بواتينغ عن بايرن ميونيخ دون الإفصاح عن وجهته المقبلة 
منذ 11 دقيقة 1245
بالفيديو.. وفود من بادية لبنان بالزي السعودي في خيمة سفير المملكة
بالفيديو.. وفود من بادية لبنان بالزي السعودي في خيمة سفير المملكة
منذ 14 دقيقة 1435
بالفيديو .. وزير الخارجية: المحادثات الأولية مع إيران ما تزال في مرحلة مبكرة
بالفيديو .. وزير الخارجية: المحادثات الأولية مع إيران ما تزال في مرحلة مبكرة
منذ 32 دقيقة 1480
تنافس منتظر بين غوميز والسومة بمباراة الهلال والأهلي
تنافس منتظر بين غوميز والسومة بمباراة الهلال والأهلي
منذ 41 دقيقة 1491
تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية اللبنانية بالوكالة بدلا من شربل وهبة
تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية اللبنانية بالوكالة بدلا من شربل وهبة
منذ 56 دقيقة 1787
بالفيديو.. امرأة لبنانية لـ "شربل": نزلتوا لبنان لمزبلة التاريخ
بالفيديو.. امرأة لبنانية لـ "شربل": نزلتوا لبنان لمزبلة التاريخ
منذ ساعة 1724
بالصور .. أول ظهور لسيارات "تويوتا تندرا 2022" بشكلها الجديد
بالصور .. أول ظهور لسيارات "تويوتا تندرا 2022" بشكلها الجديد
منذ ساعة 1326