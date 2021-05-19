بالفيديو.. توافد السياسيين اللبنانيين على سفارة المملكة للاعتذار

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو توافد السياسيين في لبنان على سفارة المملكة في بيروت من أجل تقديم اعتذارهم عن تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل شربل وهبة.
وظهر السياسيين اللبنانيين في "الفيديو" من أمام بيت الشعر السعودي "البدوي" لمحاولة تقديم اعتذارتهم عن ما قاله "وهبة" في حق المملكة والخيلج العربي ووصفهم بـ "البدو".
كما استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري بمقر إقامته مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبداللطيف دريان على رأس وفد من دار الفتوى في زيارة تضامنية مع المملكة العربية السعودية، عبروا فيها عن رفضهم لتصريحات وزير الخارجية شربل وهبة.
وأعلن شربل وهبة صباح اليوم تقديم استقالته لرئيس الجمهورية اللبناني للإعفاء من مهامه كوزيرًا للخارجية والمغتربين.
شاهد الفيديو: