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بالفيديو .. الشاعر ياسر التويجري يرد على من يربط التخلف"بالبداوة"

منذ 52 دقيقة
1862
بالفيديو .. الشاعر ياسر التويجري يرد على من يربط التخلف"بالبداوة"

الرياض (صدى):
علق الشاعر ياسر التويجري على الأفكار الراسخة لدى البعض بربط التخلف"بالبداوة"، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، عن المملكة والبدو بالخليج العربي.

وقال الشاعر أن مثل هذه الأفكار أصبحت "أسطوانة مشروخة"، مؤكدًا أن كل فرد في الخليج العربي يفتخر بأنه بدوي، مضيفا أن الدول الأخرى التي أخفقت في نهضة نفسها بعد الاستعمار هي من يجب أن يتم تصنيفها بالتخلف.

ولفت إلى أن الاستعمار بنى معاهد وجامعات وأدخل أشياء متقدمة في بعض الدول التي استعمرتها لكن هذه الدولة عجزت بعد رحيل الاستعمار عن تطوير نفسها بعكس بدو الخليج العربي الذين نهضوا بأنفسهم وشعوبهم إلى ما أصبحت عليه الآن.

المملكة
الاستعمار
البدو
شربل وهبة
البدو بالخليج العربي.

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د محمد ماجد بخش
أخي الحبيب.. لا يعذر من لا يكون عنده علم في خوضه فيما لا يعنيه يا عزيزي من ليس عنده علم لا يتورط ويخوض فيما...
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لا ياشيخ احلف انت الحين جايب معلومه جديده؟ !! تصدق كنت افكر الفرق بينهم واحد كيلو لكن الشرهه ما هي عليك ولكنها على من...
د محمد ماجد بخش
شعورك أيه يا فخامة الريس بعد ما فاتك كرسي الريس بقيت تلعب قولف كويس إوعى تعمل طبطب وليِّس القدس أرضنا مهما تسيِّس نام بدري...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
فبصل
حلو جاي من الجبهه ما شاء الله رايح يعربد اختلفت الموازين في هذا الزمان الله المستعان وبس

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