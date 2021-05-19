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"داعية لبناني": لولا المملكة لما كان هناك لبنان

منذ 22 دقيقة
1447
"داعية لبناني": لولا المملكة لما كان هناك لبنان

بيروت (صدى):
استنكر رئيس الجمعية الخيرية للعطاء ورئيس مجلس إدارة مشروع مجمع مسجد الصديق في لبنان الدكتور أحمد المزوق، تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة.

وقال المزوق "أحد وزرائنا السفهاء في حق أعداد لا تحصى من الشعوب العربية وفي حق دول إسلامية عربية عريقة لم ير منها لبنان وشعبه إلا الخير والبذل والعطاء، دول الخليج عمومًا والمملكة خصوصًا"، وذلك وفقًا لـ " سبق ".

وأضاف : نعلن اليوم أننا لن نكتفي بالاعتذار ولا بالاستنكار؛ بل سنكمل خطواتنا القانونية بكل ما نملك حتى نحرر بلدنا لبنان ممن يريد عزله عن محيطه العربي وانتمائه العربي والإسلامي.

وأشار "المزوق" إلى أن المملكة قدمت لبلاده الكثير، حيث أوقفت الحرب الأهلية وحمام الدم وصاغت الاتفاق الذي لولاه لما كان هناك لبنان وسمي باسم مدينة سعودية لمن خانته الذاكرة.

وتابع : اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب والدم وأوجد لبنان الحالي؛ مضيفًا: سَبَق ذلك وتلاه دعم سياسي ومالي واقتصادي هائل زاد عن ٨٠ مليار دولار قدمته بلاد الحرمين للبنان ولم تسأل على ذلك جزاء ولا شكورًا.

 

لبنان
شربل وهبة
أحمد المزوق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127943
منذ دقيقتين
جزاك الله خير على النطق بكلمة الحق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
فبصل
حلو جاي من الجبهه ما شاء الله رايح يعربد اختلفت الموازين في هذا الزمان الله المستعان وبس
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على النطق بكلمة الحق ..
د محمد ماجد بخش
سلمان واحد من أهل البدو محمد واحد من أهل البدو العرب تفخر بأهل البدو كلنا واحد من أهل البدو بدو حتى لو ما حنا...

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