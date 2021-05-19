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أمانة العاصمة المقدسة تغلق مطبخين و3 محلات تجارية مخالفة

منذ 46 دقيقة
1763
أمانة العاصمة المقدسة تغلق مطبخين و3 محلات تجارية مخالفة

مكة المكرمة (صدى):
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، مطبخين غير ملتزمة بالذبح في المسالخ النظامية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المطابخ والمسالخ بهدف تعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تغريم 4 مطابخ أخرى غير ملتزمة بالاشتراطات لعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما أغلقت الأمانة 3 محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة
محلات تجارية مخالفة

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ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
فبصل
حلو جاي من الجبهه ما شاء الله رايح يعربد اختلفت الموازين في هذا الزمان الله المستعان وبس
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على النطق بكلمة الحق ..
د محمد ماجد بخش
سلمان واحد من أهل البدو محمد واحد من أهل البدو العرب تفخر بأهل البدو كلنا واحد من أهل البدو بدو حتى لو ما حنا...

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