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أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية جديدة بأنشطة متنوعة

منذ ساعة
1670
أمانة الشرقية تطرح 48 فرصة استثمارية جديدة بأنشطة متنوعة

بدر الحارثي (صدى):
طرحت أمانة المنطقة الشرقية دفعة جديدة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ورواد الأعمال، بلغت 48 فرصة استثمارية، عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص)، حيث اشتملت هذه الفرص على عدة مجالات وأنشطة متعددة (مستودعات ومناطق مساندة وتخزين، اسكان العمالة، محطات وقود، مجمعات ومراكز تسوق، اجنحة فندقية، محلات الأطعمة الخفيفة، أجهزة صراف، مطاعم، مراكز رياضية، مرفق تعليمي، محلات تجارية).

ويأتي طرح هذه الفرص امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الايرادات وتطوير الخدمات المقدمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة والمساهمة في تنمية المنطقة عبر اشراك القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية، ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي (فرص) والتطبيق الذكي فرص عبر الرابط: هنا

 

أمانة الشرقية
فرصة استثمارية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
فبصل
حلو جاي من الجبهه ما شاء الله رايح يعربد اختلفت الموازين في هذا الزمان الله المستعان وبس
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على النطق بكلمة الحق ..
د محمد ماجد بخش
سلمان واحد من أهل البدو محمد واحد من أهل البدو العرب تفخر بأهل البدو كلنا واحد من أهل البدو بدو حتى لو ما حنا...

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