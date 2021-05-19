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«Android 12» يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية

منذ ساعة
1754
«Android 12» يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية

وكالات (صدى):
أكدت تسريبات أن نظام Android 12 الجديد سيحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية عند إطلاقه؛ حيث سيحمل العديد من التغييرات مقارنة بأنظمة أندرويد الحالية، إذ سيحصل على أيقونات جديدة للتحكم بالأصوات، وستغير فيه رموز التطبيقات لتصبح أكثر بساطة وملاءمة لخلفيات التشغيل.

ويشمل Android 12 اختصارات جديدة لبرامج الطقس وأدوات التحكم بالموسيقى والفيديوهات، وأيقونات مميزة لعرض الوقت والتواريخ، كما سيحمل لوحات مفاتيح Google معدلة ستجعل عملية الكتابة أسهل وأكثر سلاسة، كما ستظهر فيه خلفيات تشغيل ترضي مختلف أذواق المستخدمين.

ومن المتوقع أن تعلن جوجل عن بعض جوانب نظامها الجديد خلال مؤتمر Google I/O، والذي كانت الشركة قد أشارت إلى أنه سيعقد ما بين 18 و20 مايو الجاري، وعبر الإنترنت تماشياً مع الأوضاع التي فرضها انتشار الجائحة حول العالم.

 

جوجل
هواتف
أجهزة ذكية
أندرويد 12

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
فبصل
حلو جاي من الجبهه ما شاء الله رايح يعربد اختلفت الموازين في هذا الزمان الله المستعان وبس
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على النطق بكلمة الحق ..
د محمد ماجد بخش
سلمان واحد من أهل البدو محمد واحد من أهل البدو العرب تفخر بأهل البدو كلنا واحد من أهل البدو بدو حتى لو ما حنا...

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