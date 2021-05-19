«Android 12» يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية

وكالات (صدى):
أكدت تسريبات أن نظام Android 12 الجديد سيحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية عند إطلاقه؛ حيث سيحمل العديد من التغييرات مقارنة بأنظمة أندرويد الحالية، إذ سيحصل على أيقونات جديدة للتحكم بالأصوات، وستغير فيه رموز التطبيقات لتصبح أكثر بساطة وملاءمة لخلفيات التشغيل.
ويشمل Android 12 اختصارات جديدة لبرامج الطقس وأدوات التحكم بالموسيقى والفيديوهات، وأيقونات مميزة لعرض الوقت والتواريخ، كما سيحمل لوحات مفاتيح Google معدلة ستجعل عملية الكتابة أسهل وأكثر سلاسة، كما ستظهر فيه خلفيات تشغيل ترضي مختلف أذواق المستخدمين.
ومن المتوقع أن تعلن جوجل عن بعض جوانب نظامها الجديد خلال مؤتمر Google I/O، والذي كانت الشركة قد أشارت إلى أنه سيعقد ما بين 18 و20 مايو الجاري، وعبر الإنترنت تماشياً مع الأوضاع التي فرضها انتشار الجائحة حول العالم.