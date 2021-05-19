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ندوة حكومية لمناقشة مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

منذ ساعة
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ندوة حكومية لمناقشة مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

الرياض (صدى):
يقيم الديوان العام للمحاسبة يوم الأحد 11 شوال 1442هـ، الموافق 23 مايو 2021م ، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ندوته السنوية السابعة عشرة، وموضوعها "مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وتتناول الندوة التي تنظم عن بعد سبل الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل في العصر الحالي لتمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أجهزة القطاع العام، وذلك لخدمة الأطراف ذات العلاقة بشكل أفضل وبناء مجتمعات فعالة، وتنافسية، ومستدامة.

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسة، يناقش الأول منها دور المنصات الرقمية الذكية في عمليات التدقيق المالي ومراجعة الأداء بالقطاع العام: الحلول والأساليب، ويناقش المحور الثاني خارطة الطريق للتدقيق الذكي في القطاع العام: التحديات والفرص، فيما يناقش المحور الثالث خصائص الكادر البشري اللازم للتعاطي مع بيئة التشغيل الحديثة.

ندوة حكومية
مستقبل العمل الرقابي
الديوان العام للمحاسبة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
فبصل
حلو جاي من الجبهه ما شاء الله رايح يعربد اختلفت الموازين في هذا الزمان الله المستعان وبس
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على النطق بكلمة الحق ..
د محمد ماجد بخش
سلمان واحد من أهل البدو محمد واحد من أهل البدو العرب تفخر بأهل البدو كلنا واحد من أهل البدو بدو حتى لو ما حنا...

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