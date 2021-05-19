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صحة الشرقية تنفذ مبادرة "عودة سالمة" للمسافرين والعاملين بجسر الملك فهد

منذ ساعة
1768
صحة الشرقية تنفذ مبادرة "عودة سالمة" للمسافرين والعاملين بجسر الملك فهد

ريم عبدالعزيز (صدى):
نفذت صحة الشرقية مبادرة تحفيزية بعنوان " عودة سالمة " للعاملين بجسر الملك فهد وتوعية المسافرين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وأمانة المنطقة الشرقية ، وذلك بالتزامن مع قرار السماح بالسفر.

وشملت المبادرة تحفيز العاملين بالجسر من خلال توزيع الهدايا وأيضاً توعية المسافرين من خلال المسارات المختلفة بالجسر والحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والأسطح وتجنب الزحام وتطبيق التباعد الاجتماعي لسفر آمن وتجنب الإصابة بالفيروس.

جسر الملك فهد
فيروس كورونا
عودة سالمة

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ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
فبصل
حلو جاي من الجبهه ما شاء الله رايح يعربد اختلفت الموازين في هذا الزمان الله المستعان وبس
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير على النطق بكلمة الحق ..
د محمد ماجد بخش
سلمان واحد من أهل البدو محمد واحد من أهل البدو العرب تفخر بأهل البدو كلنا واحد من أهل البدو بدو حتى لو ما حنا...

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