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"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو قطاع الأعمال إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

منذ ساعتين
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"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو قطاع الأعمال إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (هنا).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

ضريبة القيمة المضافة
إقرارات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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