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"وزارة العدل": رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

منذ ساعة
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"وزارة العدل": رفع الحد الأعلى لقيمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 20 مليون ريال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز الإلكترونية من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، للمستفيدين المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، إضافة إلى البنك الأهلي السعودي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت الوزارة، إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز هنا، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.

وأوضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

وزارة العدل
الإفراغ العقاري الإلكتروني

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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الملل
انتي من فرحة الفلوس اللي دخلت عليكم البحرين سنة من الجفاف الفنادق تبغي فلوس المراقص تبغي فلوس المطاعم تبغي فلوس شارع المعارض تبغي فلوس...
Juma Dehaithem
ليالي العيد باينه من عصاريها لم يحقق اى بطولة لا من بعيد ولا من قريب وعاطل عن العمل فيا اسفا على قرار سيندم عليه...
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لن ينفعك لا الحسين رضي الله عنه و لا ال البيت و لا الحسن العسكري و لا معممين الشرك

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