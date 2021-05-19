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بالفيديو.. مهتم بالبيئة: الرعي الفوضوي وصل إلى دخول المواشي والإبل للمناطق السكنية

منذ ساعة
2080
بالفيديو.. مهتم بالبيئة: الرعي الفوضوي وصل إلى دخول المواشي والإبل للمناطق السكنية

علي القحطاني (صدى):
أكد مهتم بالشأن البيئي، أمس الثلاثاء، أن الرعي الفوضوي وصل إلى دخول المواشي والإبل للمناطق السكنية.

وقال خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية"، أن تنظيم الرعي هو العامل الرئيس في الحفاظ على الغطاء النباتي، لأن الرعي مهم جدًا للنبات ومهم جدًا لأصحاب المواشي؛ لذلك يجب مراعاة التوازن البيئي في ذلك.

وأوضح أن الطاقة الرعوية للمراعي تفوق الطاقة المناسبة لها، فيما تنص الأنظمة على عدم الرعي في حدود المناطق السكانية، ولكن نجد دخول بعض المواشي إلى القرى وخاصة الإبل وهي مشكلة رئيسية، حيث يجب على أصحاب المواشي الاطلاع على الأنظمة واللوائح الجديدة والتعاون في مسألة تنفيذ خطط الرعي.

البيئة
المواشي
الرعي الجائر

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