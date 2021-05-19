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امرأة تزعم التقاط أجهزة آيفون صورًا للمستخدمين دون إذنهم

منذ ساعة
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امرأة تزعم التقاط أجهزة آيفون صورًا للمستخدمين دون إذنهم

وكالات (صدى):
زعمت امرأة أنها تمتلك دليلًا قويًا على أن أجهزة آيفون تلتقط صورًا لمستخدميها سرًا دون إذن، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر "تيك توك".

وأكدت السيدة، أن هواتف آيفون المحمولة من شركة Apple صورًا بالأشعة تحت الحمراء لوجهك كل 5 ثوانٍ؛ حيث كشفت عن شخص يصور هاتفه الآيفون باستخدام عدسة الأشعة تحت الحمراء، والمفاجأة كانت ظهور وميض متكرر ينبعث من الكاميرا الأمامية للهاتف.

ويعد ضوء الأشعة تحت الحمراء غير مرئيّ، مما يعني أنه بدون استخدامها، لا يمكن لأي شخص يحمل الهاتف رؤية الفلاش المنبعث منه؛ لتقول: "من الواضح أن أجهزة آيفون الخاصة بك تلتقط صورًا لك بالأشعة تحت الحمراء كل خمس ثوانٍ".

وأوضح خبراء، أن المزاعم التي أدلت بها المرأة كاذبة؛ ففيما يبدو أن مقطع الفيديو الذي شاركته يظهر أن جهاز آيفون يلتقط الصور بشكل متكرر، ولكن ليس هو الحال في الواقع؛ لأن ومضات الأشعة تحت الحمراء هي من عمل الـ Face ID، وهي تقنية التعرف على الوجه من Apple التي تم إطلاقها على iPhone X في عام 2017.

وأشاروا إلى أنه يقوم جهاز iPhone الخاص بك بمسح وجهك بانتظام باستخدام الأداة للتحقق مما إذا كنت تنظر إلى الشاشة كجزء من ميزة تسمى Attention-Aware، حيث إذا كنت مصمماً على النظر إلى الشاشة، فإن أداتك ستعمل على تعتيم الشاشة، إذا كنت تواجه هاتفك، فسيؤدي ذلك إلى خفض مستوى صوت التنبيهات.

أبل
آيفون
الخصوصية

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