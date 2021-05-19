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مدينة الملك فهد الطبية تستقبل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند

منذ ساعة
2163
مدينة الملك فهد الطبية تستقبل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند

الرياض (صدى):
استقبلت مدينة الملك فهد الطبية، العائلة السعودية المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بنقلها عاجلاً من الهند إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد الغفيلي، أنه انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - والتوجيه الكريم, فقد تم تخصيص فريق طبي للاهتمام بسلامة العائلة المصابة فور وصولها لأرض الوطن، وتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية لهم.

وأوضح أن الفريق الطبي المُجهز للعائلة في المدينة على جاهزية عالية للتعامل مع الحالات فور وصولها، والقيام بالتدخل والتعامل السريع مع جميع أفراد العائلة وتطبيق جميع الاجراءات والبروتوكولات الصحية لسلامة حالة المرضى المصابين وأيضاً الطاقم الطبي.

وبينت مدينة الملك فهد الطبية، أن حالة الأم حرجة نتيجة التهاب شديد جداً في الرئتين، وتم تنويمها في غرفة العزل بالعناية المركزة، ومتابعة الحالة حيث تشير تقارير المتابعة إلى استقرار حالتها، في حين تم نقل الأب وطفلين إلى غرف التنويم في أجنحة غرف كورونا واستقرار حالتهم صحياً.

الهند
مدينة الملك فهد الطبية
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كلن يسعر على كيفه الدعوه فوضى
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسياء العالمي
naeem
جبر الخواطر
نبيل
سبق وقلنا لا تزعل السعودين
خبير زمانه
اللهم استرنا والمسلمين النساء خلفهن اسرار لو ظهرت مثلها المئات من النساء للاسف لاتحسب عواقب علاقاتها خارج الزواج الشرعي وضياع الابناء بين الاب الحقيقي...

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