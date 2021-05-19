ترامب في مواجهة تحقيق جنائي جديد يستهدف منظمته

واشنطن (صدى):
تجري المدعية العامة في ولاية نيويورك تحقيق جنائي بشكل سري أمام هيئة محلفين كبيرة، مع المنظمة الاستثمارية الكبيرة المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تجاوزات وصفت بالكبيرة.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إبلاغ منظمة ترامب أن التحقيق حول التجاوزات التي ارتكبتها المنظمة لم تعد طبيعته محضن مدنية، والآن يجرى بشكل نشط حول مسائل جنائية.
يأتي ذلك استكمالاً للتحقيق الذي فتحته مدعي مانهاتن الديمقراطي سايروس فانس في 2018 والذي ركز على مبالغ دفعت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 إلى صديقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وتم توسيعه ليشمل معلومات عن احتيال ضريبي ومصرفي وعلى شركات تأمين.
وفي السياق ذاته نفى الرئيس ترامب في تصريحات سابقة حدوث أي تجاوزات في المنظمة الاستثمارية الكبرى التي تضم فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف، واصفاً الأمر بأنه استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ أمريكا.