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ترامب في مواجهة تحقيق جنائي جديد يستهدف منظمته

منذ ساعة
1988
ترامب في مواجهة تحقيق جنائي جديد يستهدف منظمته

واشنطن (صدى):
تجري المدعية العامة في ولاية نيويورك تحقيق جنائي بشكل سري أمام هيئة محلفين كبيرة، مع المنظمة الاستثمارية الكبيرة المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تجاوزات وصفت بالكبيرة.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إبلاغ منظمة ترامب أن التحقيق حول التجاوزات التي ارتكبتها المنظمة لم تعد طبيعته محضن مدنية، والآن يجرى بشكل نشط حول مسائل جنائية.

يأتي ذلك استكمالاً للتحقيق الذي فتحته مدعي مانهاتن الديمقراطي سايروس فانس في 2018 والذي ركز على مبالغ دفعت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 إلى صديقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وتم توسيعه ليشمل معلومات عن احتيال ضريبي ومصرفي وعلى شركات تأمين.

وفي السياق ذاته نفى الرئيس ترامب في تصريحات سابقة حدوث أي تجاوزات في المنظمة الاستثمارية الكبرى التي تضم فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف، واصفاً الأمر بأنه استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ أمريكا.

ترامب
تحقيق جنائي

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كلن يسعر على كيفه الدعوه فوضى
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسياء العالمي
naeem
جبر الخواطر
نبيل
سبق وقلنا لا تزعل السعودين
خبير زمانه
اللهم استرنا والمسلمين النساء خلفهن اسرار لو ظهرت مثلها المئات من النساء للاسف لاتحسب عواقب علاقاتها خارج الزواج الشرعي وضياع الابناء بين الاب الحقيقي...

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