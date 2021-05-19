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إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل اللقاحات للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة قبل وصولهم

منذ ساعة
1775
إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل اللقاحات للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة قبل وصولهم

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، تعميمأ إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة قبل وصولهم.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك من خلال الرابط الإلكتروني:

هنا، حيث تتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيا؛ مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وتأتي الخدمة بمشاركة كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة ، وشركة علم، ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكد التعميم على ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.

 

 

الطيران المدني
بوابة إلكترونية
اللقاحات

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كلن يسعر على كيفه الدعوه فوضى
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسياء العالمي
naeem
جبر الخواطر
نبيل
سبق وقلنا لا تزعل السعودين
خبير زمانه
اللهم استرنا والمسلمين النساء خلفهن اسرار لو ظهرت مثلها المئات من النساء للاسف لاتحسب عواقب علاقاتها خارج الزواج الشرعي وضياع الابناء بين الاب الحقيقي...

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