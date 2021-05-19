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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منذ ساعة
2012
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (44) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (73) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

منطقة الرياض
الحطب المحلي
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

kkkk
كلن يسعر على كيفه الدعوه فوضى
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسياء العالمي
naeem
جبر الخواطر
نبيل
سبق وقلنا لا تزعل السعودين
خبير زمانه
اللهم استرنا والمسلمين النساء خلفهن اسرار لو ظهرت مثلها المئات من النساء للاسف لاتحسب عواقب علاقاتها خارج الزواج الشرعي وضياع الابناء بين الاب الحقيقي...

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