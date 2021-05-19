الذهب قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مدعوما بتراجع الدولار

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لأمريكي، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم، وفقا لـ"رويترز".
وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1873.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 يناير عند 1874.80 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1872 دولارا.