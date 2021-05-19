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وزير الداخلية يعبر عن افتخاره بالبداوة بصورة من المقناص

منذ 48 دقيقة
2281
وزير الداخلية يعبر عن افتخاره بالبداوة بصورة من المقناص

الرياض (صدى):
عبر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأربعاء، عن افتخاره بالبداوة من خلال نشر صورة له من إحدى رحلات القنص بالصقور.

وكتب الأمير عبدالعزيز، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر" "كلي فخر"، لتؤكد على افتخاره بالبداوة، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية اللبناني الذي أعلن استقالته مؤخرًا شربل وهبة، أساء فيها إلى السعوديين، واصفا إياهم بـ"البدو".

وتسببت تصريحات وهبة في إثارة ردود فعل من المواطنين عبروا فيها عن افتخارهم ببداوتهم، ودشنوا وسم "حنا بدو"، تداولوا فيه صورا تعبر عن اعتزازهم بذلك، فيما أعلن وزير الخارجية اللبناني عن استقالته، اليوم الأربعاء، بعد تلك التصريحات.

وزير الداخلية
المقناص
وزير الخارجية اللبناني
البداوة

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
كلن يسعر على كيفه الدعوه فوضى
kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لزعيم اسياء العالمي
naeem
جبر الخواطر
نبيل
سبق وقلنا لا تزعل السعودين
خبير زمانه
اللهم استرنا والمسلمين النساء خلفهن اسرار لو ظهرت مثلها المئات من النساء للاسف لاتحسب عواقب علاقاتها خارج الزواج الشرعي وضياع الابناء بين الاب الحقيقي...

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