نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فلكية جدة: «قمر التربيع الأول» سيحجب نجم لامع الليلة

منذ 20 دقيقة
1376
فلكية جدة: «قمر التربيع الأول» سيحجب نجم لامع الليلة

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن قمر شوال سيرصد في طور التربيع الأول مساء اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

القمر سوف يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:12 م بتوقيت السعودية ( 07:12 م بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

من ناحية أخرى سيقوم قمر التربيع الأول بالمرور أمام النجم ايتا الأسد وهو رابع ألمع نجم في كوكبة الأسد في ظاهرة تسمى الاحتحاب، ستحدث كافة مراحلها مساء اليوم في سماء شبة الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال شرق افريقيا وجنوب غرب اسيا.

بشكل عام ظاهرة الاحتجاب ترصد من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب بكثير إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى ، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب ( اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة مرات قطر البدر.

ظاهرة الاحتجاب ستبدأ باختفاء النجم ايتا الأسد خلف النصف الغير مضاء من القمر وسيعود للظهور من النصف المضاء ويفضل الاستعانة بالمنظار او تلسكوب صغير وهي فرصة للتصوير ،وسوف يكون ذلك الحدث في المناطق السعودية وفق مايلي:

مكة المكرمة ( 09:01 – 09:14) ، المدينة المنورة ( 08:58 – 10:08) ، الرياض( 09:12 – 10:08) ، جدة (09:01 – 10:14) ، الدمام (09:17 – 10:02) ، تبوك (08:48 – 09:57) ، ابها (09:12 – 10:22) ، جيزان (09:13 – 10:25) ، القصيم (09:05 – 10:04) ، بيشة (09:09 – 10:19) ، رابغ (09:00 – 10:12)، الطائف (09:04 – 10:15)، حفر الباطن ( 09:09 – 09:58)، الأحساء (09:17 – 10:06) ، الجوف (08:55 – 09:54) ، الظهران (09:18 – 10:03).

أما في بعض المدن العربية سيكون الاحتجاب (حسب للتوقيت المحلي) : أبوظبي ( 10:27 – 11:07) – القاهرة (07:33 – 08:50) ، البحرين (09:30 – 10:04) ، القدس ( 08:42 – 09:48) ، بغداد ( 09:04 – 09:42)، عمان (08:44 – 9:48) ، الكويت (09:13 – 09:54) ، بيروت ( 08:41 – 09:42) ، مسقط (10:35 – 11:06) ، الدوحة ( 09:21 – 10:05) ، الخرطوم (08:02 – 09:18)، دمشق (08:44 – 09:43) ، مقديشو (09:43 – 10:42).

بشكل عام تعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية واحدة من أكثر المشاهد روعة وتقدم فرص علمية مهمة، فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها.

جدير بالذكر خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

فلكية جدة
قمر التربيع الأول
سماء الوطن العربي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ايه هين ياكبر🐇 الارنب كبراه
kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع

أخر الأخبار

شذى حسون تعلق على انتقاد المشاهير بسبب موقفهم من فلسطين
شذى حسون تعلق على انتقاد المشاهير بسبب موقفهم من فلسطين
منذ 15 دقيقة 399
فلكية جدة: «قمر التربيع الأول» سيحجب نجم لامع الليلة
فلكية جدة: «قمر التربيع الأول» سيحجب نجم لامع الليلة
منذ 20 دقيقة 1376
بالصور.. رجل يهدد أطفالًا بسكين داخل حديقة
بالصور.. رجل يهدد أطفالًا بسكين داخل حديقة
منذ 25 دقيقة 465
شاهد.. سفير خادم الحرمين بلبنان يستقبل وفد لبناني رفيع داخل خيمة وأجواء بدوية أصيلة
شاهد.. سفير خادم الحرمين بلبنان يستقبل وفد لبناني رفيع داخل خيمة وأجواء بدوية أصيلة
منذ 40 دقيقة 2351
بالفيديو.. بايدن يهدد صحفيا بدهسه بعد سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بالفيديو.. بايدن يهدد صحفيا بدهسه بعد سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ 45 دقيقة 1862
تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مخرج إيراني على يد والده
تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مخرج إيراني على يد والده
منذ 50 دقيقة 773
فرجاني ساسي يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد المصري
فرجاني ساسي يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد المصري
منذ 55 دقيقة 1809
عبور 654 مركبة لمنفذ الحديثة الحدودي
عبور 654 مركبة لمنفذ الحديثة الحدودي
منذ ساعة 1752
بالفيديو.. استشارية توضح المعدل الطبيعي لتساقط الشعر يومياً
بالفيديو.. استشارية توضح المعدل الطبيعي لتساقط الشعر يومياً
منذ ساعة 1612
«حساب المواطن» يوضح ما يجب فعله في حال عدم الأهلية
«حساب المواطن» يوضح ما يجب فعله في حال عدم الأهلية
منذ ساعة 1909