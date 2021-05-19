فرجاني ساسي يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد المصري

نواف السالم (صدى):
أعلن الدولي التونسي، فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، عن تقدمه بشكوى رسمية ضد ناديه، اليوم الثلاثاء، لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.
ويذكر أن عقد ساسي ينتهي مع نادي "القلعة البيضاء" في 30 يونيو المقبل، حيث دعا عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك، مهند عون، وكيل أعمال اللاعب، لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب.
ولم يصل الطرفان لاتفاق حول تجديد التعاقد، بسبب خلافات بين اللاعب والنادي، أبرزها رغبة ساسي فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد.
ويدخل اللاعب التونسي دائرة اهتمام 4 دوريات ترغب أنديتها في التعاقد معه، وهي الدوري السعودي والقطري والإماراتي والتركي.