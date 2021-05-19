نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فرجاني ساسي يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد المصري

منذ 55 دقيقة
1808
فرجاني ساسي يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد المصري

نواف السالم (صدى):
أعلن الدولي التونسي، فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، عن تقدمه بشكوى رسمية ضد ناديه، اليوم الثلاثاء، لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

ويذكر أن عقد ساسي ينتهي مع نادي "القلعة البيضاء" في 30 يونيو المقبل، حيث دعا عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك، مهند عون، وكيل أعمال اللاعب، لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب.

ولم يصل الطرفان لاتفاق حول تجديد التعاقد، بسبب خلافات بين اللاعب والنادي، أبرزها رغبة ساسي فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد.

ويدخل اللاعب التونسي دائرة اهتمام 4 دوريات ترغب أنديتها في التعاقد معه، وهي الدوري السعودي والقطري والإماراتي والتركي.

 

الزمالك
فرجاني ساسي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ايه هين ياكبر🐇 الارنب كبراه
kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع

أخر الأخبار

شذى حسون تعلق على انتقاد المشاهير بسبب موقفهم من فلسطين
شذى حسون تعلق على انتقاد المشاهير بسبب موقفهم من فلسطين
منذ 15 دقيقة 395
فلكية جدة: «قمر التربيع الأول» سيحجب نجم لامع الليلة
فلكية جدة: «قمر التربيع الأول» سيحجب نجم لامع الليلة
منذ 20 دقيقة 1374
بالصور.. رجل يهدد أطفالًا بسكين داخل حديقة
بالصور.. رجل يهدد أطفالًا بسكين داخل حديقة
منذ 25 دقيقة 465
شاهد.. سفير خادم الحرمين بلبنان يستقبل وفد لبناني رفيع داخل خيمة وأجواء بدوية أصيلة
شاهد.. سفير خادم الحرمين بلبنان يستقبل وفد لبناني رفيع داخل خيمة وأجواء بدوية أصيلة
منذ 40 دقيقة 2343
بالفيديو.. بايدن يهدد صحفيا بدهسه بعد سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بالفيديو.. بايدن يهدد صحفيا بدهسه بعد سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ 45 دقيقة 1862
تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مخرج إيراني على يد والده
تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مخرج إيراني على يد والده
منذ 50 دقيقة 773
فرجاني ساسي يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد المصري
فرجاني ساسي يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك للاتحاد المصري
منذ 55 دقيقة 1808
عبور 654 مركبة لمنفذ الحديثة الحدودي
عبور 654 مركبة لمنفذ الحديثة الحدودي
منذ ساعة 1752
بالفيديو.. استشارية توضح المعدل الطبيعي لتساقط الشعر يومياً
بالفيديو.. استشارية توضح المعدل الطبيعي لتساقط الشعر يومياً
منذ ساعة 1612
«حساب المواطن» يوضح ما يجب فعله في حال عدم الأهلية
«حساب المواطن» يوضح ما يجب فعله في حال عدم الأهلية
منذ ساعة 1905