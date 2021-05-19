موسى ماريغا يعلق على اختياره للتوقيع مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق اللاعب الدولي المالي موسى ماريغا، على رحيله عن ناديه السابق بورتو البرتغالي واختياره التوقيع مع الهلال لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2021-2022، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء مدة تعاقده مع نادي بورتو.
وصرح ماريغا، اليوم الأربعاء: "كان من الصعب علي البقاء في بورتو ومواجهة المزيد من الإساءات من الجماهير، لقد قررت الاستسلام، كانوا يتوقعون مني دائمًا أن أكون مثاليًا ويمكن للآخرين ارتكاب الأخطاء دون أي مشاكل، كنت أتعرض للإيذاء طوال الشهر دون أن يتدخل الفريق في الأمر" .
وقال موسى ماريغا:" تلقيت عروضا من فرنسا وإنجلترا ورفضتها وسألني الناس لماذا ترفض هذه العروض؟، قلت لهم إنني رفضتها بسبب لون بشرتي في كثير من الأحيان نتعرض لبعض الكلمات أيضا، كرة القدم هي في كل مكان وليست فقط في أوروبا لذا اتخذت قراري بمغادرة أوروبا بسبب سوء المعاملة، لقد تم تسميتي باسم حيوان لفترة طويلة، لقد نسيت أنني -حتى- إنسان"، مختتمًا:"حاليّا أتطلع لمواصلة مسيرتي مع نادي الهلال".