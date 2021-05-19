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شاهد.. سفير خادم الحرمين بلبنان يستقبل وفد لبناني رفيع داخل خيمة وأجواء بدوية أصيلة

منذ 40 دقيقة
2343
شاهد.. سفير خادم الحرمين بلبنان يستقبل وفد لبناني رفيع داخل خيمة وأجواء بدوية أصيلة

نايف السالم (صدى):
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري بمقر إقامته، مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبداللطيف دريان على رأس وفد من دار الفتوى في زيارة تضامنية مع المملكة العربية السعودية، عبروا فيها عن رفضهم لتصريحات وزير الخارجية شربل وهبة.

وقال المفتي نعبر عن تضامننا مع المملكة وسائر الدول الخليجية التي ما تخلت أبداً عن لبنان وما صدر أخيراً من كلام فيه إساءة لا يشكل إساءة لدول شقيقة فقط بل إساءة لنا كلبنانيين أيضاً.

وأضاف ننتظر خلال ساعات الاجراءات الحاسمة لتصحيح ما صدر من إساءة بحق المملكة ونحن مؤتمنون على الوفاء للمملكة، لافتاً إلى أن تصريح وزير الخارجية خطيئة ونأمل أن يكون الإجراء بحقه جديا وحازما.

وأشار إلى أن ما صدر من اساءة مرفوض ومدان ومستهجن بكل المعايير ولن تكون علاقتنا مع السعودية والدول العربية الا علاقة اخوة واحترام وننتظر في خلال ساعات ان يتم اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الموضوع.

لبنان
خيمة
سفير خادم الحرمين
وفد لبناني

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
ايه هين ياكبر🐇 الارنب كبراه
kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع

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