بالفيديو.. بايدن يهدد صحفيا بدهسه بعد سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي جو بايدن، يهدد مازحا، بدهس صحفي أراد سؤاله عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد، أثناء اختباره لشاحنة كهربائية جديدة من طراز "فورد".
وجاء ذلك خلال وجوده في منشأة اختبار "فورد" في ديربورن، بميشيغان، أمس الثلاثاء، جلس بايدن خلف مقعد قيادة شاحنة "بيك أب" الكهربائية الجديدة.
وسأله أحد المراسلين عما إذا كان سيجيب على سؤال سريع حول إسرائيل والصراع القائم مع الفلسطينيين.
ورد عليه بايدن، قائلا : "لا، لا يمكنك سؤالي. سأجيب فقط إذا وقفت أمام سيارتي وقدتها أنا باتجاهك!".
وأضاف بايدن : "أنا فقط أمزح"، مما أثار موجة من الضحك في صفوف الصحفيين، قائلا : "حسنا، ها نحن. جاهز؟"، ثم ضغط على دواسة الوقود وأدار الشاحنة وأطلق البوق بينما كان يقودها مسرعا.