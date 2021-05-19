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جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم

منذ ساعتين
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جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم

السيح (صدى):
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه تم تحديد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ الموافق 4 / 7 / 2021 م ويستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ الموافق 10 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب: هنا، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الاثنين 25 / 11/ 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021 م ، ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442 هـ الموافق 17 / 7 / 2021 م، وذلك عبر بوابة قبول الطالبات : هنا .

الطلاب
جامعة الأمير سطام
مدينة السيح

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع
؟؟
عندما يتحرك الذباب يتلطف الجو لاجل عيونك سيدي

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