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عبور 654 مركبة لمنفذ الحديثة الحدودي

منذ 59 دقيقة
1752
عبور 654 مركبة لمنفذ الحديثة الحدودي

علي القحطاني (صدى):
شهد أمس الأول الاثنين، عبور 654 مركبة عبر منفذ الحديثة الحدودي الرابط ما بين المملكة والأردن.

وعبرت 530 مركبة إلى دولة الأردن، فضلًا عن دخول 124 مركبة إلى المملكة، بعد فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بالمملكة.

ومن جانبه صرح مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني، أن العمل يسير وفق خطة منظمة وسط تكامل وتعاون جميع الإدارات الحكومية بمتابعة مباشرة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل محمد أبانمي، بحسب "عكاظ" .

 

 

الأردن
المملكة
مركبات
منفذ الحديثة

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع
؟؟
عندما يتحرك الذباب يتلطف الجو لاجل عيونك سيدي

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