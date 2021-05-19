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القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

منذ ساعة
1996
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

 

خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
الكاميرون

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع
؟؟
عندما يتحرك الذباب يتلطف الجو لاجل عيونك سيدي

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