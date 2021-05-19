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«حساب المواطن» يوضح ما يجب فعله في حال عدم الأهلية

منذ ساعة
1902
«حساب المواطن» يوضح ما يجب فعله في حال عدم الأهلية

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، ما يجب فعله في حال صدرت نتيجة الأهلية بـ "غير مؤهل" .

وتفاعل حساب المواطن، مع استفسار أحد المستفيدين الذي قال: "‏‎عندي مشكلة مع الأهلية رغم أني جددت العقد من الشهر الماضي وأضفته وتمت الموافقة عليه إلا أن الأهلية (غير مؤهل) وفي خانة الاعتراض مكتوب لي أن العقد منتهي أو مرفوض !!؟".

وأجاب حساب المواطن: "في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) وتم تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية "دراسة الأهلية" في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

 

الأهلية
حساب المواطن
غير مؤهل

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع
؟؟
عندما يتحرك الذباب يتلطف الجو لاجل عيونك سيدي

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