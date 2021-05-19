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استقالة وزير الخارجية اللبناني بعد إساءته للمملكة

منذ ساعة
3271
استقالة وزير الخارجية اللبناني بعد إساءته للمملكة

بيروت (صدى):
أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، شربل وهبة، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه بعد التصريحات المسيئة التي وجهها للمملكة ودول الخليج.

وفي وقت سابق، ذكرت أنباء أنه كان هناك مفاوضات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لاختيار وزير بديل عن وهبة من ضمن الوزراء الموجودين، لعدم إمكانية تعيين وزير جديد.

وكان "شربل" قد تهكم على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري خلال مقابلة بقناة "الحرة" والذي قال فيها:"أنا من لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو".

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استقالة
شربل وهبة
وزير الخارجية اللبناني
تصريحات مسيئة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10537
منذ 10 دقائق
قدم استقالته باليسار وقدمها لرئيس البلاد وليس لرئيس الوزراء . كان يكفي أن يقدمها لسكرتير الثاني وهو يقبلها لأن أساسا هو مكلف بدون ثقة ودون موافقة البرلمان أو تزكيته يا له من وزير جاء وبقي بالصدفة ورحل باستقالة مكتوبة مثل إمرأة تزوجت بلا عقد وتمسكت بأخذ ورقة طلاق.

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق لزعيم العالمي انت روعه يالروقي
مهجد الطووواقي
يارجال امس بغى يبكي بعد صفقة تاليسكا طلع طاقية كبيرررررر هههههههههههههههههههههههههه
المهم
لازم تشكيل لحنه.اذا مافيه تشكيل لجنه مافيه قرار.تشكيل لجنه.
Zoolعالمي
هههه يلعب على الطواقي صحيح الوضيع وضيع
؟؟
عندما يتحرك الذباب يتلطف الجو لاجل عيونك سيدي

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