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تراجع أسعار النفط نتيجة ارتفاع إصابات كورونا بآسيا ومخاوف التضخم

منذ 44 دقيقة
1862
تراجع أسعار النفط نتيجة ارتفاع إصابات كورونا بآسيا ومخاوف التضخم

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم، بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 67.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 64.72 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2 بالمئة أمس.

النفط
أسعار النفط
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها الكيمياء لغز العلوم الخلاب .. قد أسفر الكشف عنه .. وأصبح حساب بقالة كم موجود وكم طلع وكم وصل من بضاعة أو من...
أبو صالح
تعرف محمود عجوة منين محمود عجوة أخو عباس عجوة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سويلم الهزيمي
بكره ياخذه النصر موسى ويبلشونك عاد
kkkk
اهم شي مباراه راقيه وجميله ومبروووك مقدما لزعيم اسيا العالمي باذن الله
د محمد ماجد بخش
يقدر ولكن الطبخة ما استوت

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