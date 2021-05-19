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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة المقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ ساعة
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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة المقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشفت قوات الأمن العام، أمس الثلاثاء، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم بالمملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطنين في جدة ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات باستخدام مسدس والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين وسرقة مبلغ مالي قدره أربعة آلاف ريال، فضلًا عن القبض على مواطن في الرياض قاد مركبته بتهور ومارس التفحيط ودهس أحد المشاة لحظة خروجه من المسجد.

وأكد على القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية بالرياض ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال باستخدام مركبتين مسروقتين، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 250،000 ريال.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على ستة مواطنين في حائل يقومون بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة مُعدة لنقل السيارات، مُعرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية، والتباهي بذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل قائمة المضبوطين، القبض على ثلاثة مواطنين يديرون مصنعاً للخمور بالرياض، حيث ضُبط بداخل المصنع ٤٢٠ عبوة خمر مُعدة للبيع، وعبوات فارغة، وملصقات مُزيفة لشركات تصنيع خمور، ومعدات تستخدم لتصنيع تلك المواد المسكرة، وضبط مجموعة من الأشخاص في جدة يقومون بممارسة رقصة شعبية، ومن ثم حدوث مضاربة بينهم نتج عنها إصابة طفيفة بأحد الأطراف.

المملكة
جرائم
الأمن العام
قائمة المضبوطين

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د محمد ماجد بخش
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