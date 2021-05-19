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بالفيديو.. طريقة دخول جماهير الهلال والأهلي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد

منذ ساعة
2108
بالفيديو.. طريقة دخول جماهير الهلال والأهلي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد

ماجد محمد (صدى):
استعرض تقرير تلفزيوني طريقة دخول جماهير الهلال والأهلي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

وذكر التقرير أن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني حيث سيكون هناك نقاط عديدة للتأكد من الأشخاص الحاضرين أنهم من الفئات المسموح لهم بالحضور، وفقًا لبرنامج " في المرمى".

وأشار إلى أنه ‏سيسمح للجماهير "المحصنين" بجرعتين بالإضافة إلىو"محصن جرعة واحدة" و"محصن متعافي"، ‏وسيسمح لمن تزيد أعمارهم على 7 سنوات وتقل عن 18 الدخول شريطة أن يكون غير مصاب وغير مخالط.

وأضاف أن هناك ملصقات على الأرض لتطبيق التباعد بين المشجعين، مشيرًا إلى أنه تم طرح 6 ألف تذكرة وتم ترقيم المقاعد في المدرجات لأول مرة.

الهلال
الأهلي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها الكيمياء لغز العلوم الخلاب .. قد أسفر الكشف عنه .. وأصبح حساب بقالة كم موجود وكم طلع وكم وصل من بضاعة أو من...
أبو صالح
تعرف محمود عجوة منين محمود عجوة أخو عباس عجوة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سويلم الهزيمي
بكره ياخذه النصر موسى ويبلشونك عاد
kkkk
اهم شي مباراه راقيه وجميله ومبروووك مقدما لزعيم اسيا العالمي باذن الله
د محمد ماجد بخش
يقدر ولكن الطبخة ما استوت

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