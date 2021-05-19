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التحقيق في وفاة مواطنة وجنينها بالقريات

منذ 54 دقيقة
1827
التحقيق في وفاة مواطنة وجنينها بالقريات

نايف السالم (صدى):
شكلت صحة القريات لجان طبية من عدة تخصصات، للتحقيق في وفاة مواطنة وجنينها، وذلك إثر اتهام والد المواطنة للمستشفى بالإهمال الطبي.

وقال والد المتوفاة خلال قناة "الإخبارية" :"ابنتي عمرها 24 عامًا، وهذا أول حمل لها، في الخامسة فجرا بنتي دخلت الطواريء، وأخبرتها الدكتورة أن الجنين متوفي".

وتابع: "أخبرونا انها مريضة كورونا ورفضوا استقبال حالتها، وظلت للساعة 9 صباحا جالسة في الطواريء والجنين متوفى بداخلها، ثم جاءت ممرضة تفحصها فحص كورونا".

وأضاف: "الساعة 11 ظهرا دخلت ابنتي غرفة العزل، ثم فتحوا الرحم وخذوا الجنين وتركوه بجانبها، ومشيت الدكتورة دون إغلاق جرحها".

واستكمل: "ظلت ابنتي تنزف، وبعد 40 دقيقة بدون أي تدخل من الأطباء، جاءت دكتورة خيطتها والنزيف مستمر حتى الساعة 2 طلبوا استشاريين لاستمرار نزيفها، ثم دخلت غرفة العمليات واستأصلوا الرحم، ثم توفت دماغيا ودخلت العناية المركزة، وبعد كم ساعة أخبرونا بوفاتها".

واتهم والد الفتاة المستشفى بالإهمال الطبي، مطالبا محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ، وتشكيل لجنة صحية جنائية من الرياض، وليست من القريات.

وفاة
القريات
اهمال

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49701
منذ 49 دقيقة
حسبي الله على من تسبب في وفاتها
sjh
sjh عدد التعليقات : 96
منذ 22 دقيقة
احد الحلول التي من الممكن ان تحد من الاخطاء الطبية هي خصخصة جميع المستشفيات مع توفير ضمان صحي لكل مواطن واسرته من قبل جهة عمله.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10527
منذ 4 دقائق
الطبيب تمر عليه مواقف صعبة يموت المريض تحت يده ويبلش مع ذويه . هذه أعمار وأقدار ونسب حدوث الخطأ الطبي واردة وشائعة ويا حظ والدي رحمه الله ووالدتي حفظها الله بقلبيهما المفعمان بالإيمان عندما سلما الأمر لله في وفاة شقيقتي لأن الطبيب نام من شدة التعب ولم يعد لإنقاذ مريضه بعد الخطأ ولم يشرع غيره في عمله خوفا من اختراق اختصاصه وكان مشفى خاصا وكان ذلك قبل ٢٢ عاما. ومر الحدث وكأن وفاتها طبيعية. دون أي اعتراض. وقد اتصل بي وزير الخدمة المدنية يعزيني بعد كتبت مقالا أتبرع فيه لشقيقتي بفترة خدماتي كاملة لإكمال ما كان ينقصها وهو شهرين ولم يقبل النظام تبرعي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الطبيب تمر عليه مواقف صعبة يموت المريض تحت يده ويبلش مع ذويه . هذه أعمار وأقدار ونسب حدوث الخطأ الطبي واردة وشائعة ويا حظ...
المهم
أشقاء اشقاء اشقاء
د محمد ماجد بخش
تقصد عن مجدي صبحي اما محمد معروف من مسرحية الجوكر وعلي بيه مظهر وأعقل يا مجنون ويوميات ونيس وغيرها العشرات
د محمد ماجد بخش
تبقى أسرار فهم تصنيف العناصر أغلى معلومة على وجه الأرض ولم أكشف لكم سوى عن ١٥% فقط من هذا الكنز الباهظ الثمن والكلفة على...
sjh
احد الحلول التي من الممكن ان تحد من الاخطاء الطبية هي خصخصة جميع المستشفيات مع توفير ضمان صحي لكل مواطن واسرته من قبل جهة...

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