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بالفيديو.. جولة داخل المتحف الدولي للسيرة النبوية

منذ 6 ساعات
1448
بالفيديو.. جولة داخل المتحف الدولي للسيرة النبوية

نايف السالم (صدى):
نشر الحساب الرسمي للمتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة، مقطع فيديو، وثق خلاله جولة داخل أول متحف تفاعلي حي للسيرة النبوية.

ويضم المتحف 30 جناحا، وشاشات تفاعيلة وأكثر من 200 فيلم وثائقي، عن دهشة تصنعها دقة العرض في محاكاة المجتمع النبوي بـ 350 أسلوب تربوي ووسيلة تعليمية و500 تحفة أثرية من ذلك العهد الشريف.

ويعتبر المتحف صرح علمي متكامل يشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، ويهدف إلى إظهار الإسلام في صورته الصحيحة، وتوفير أضخم وأدق المحتويات ووسائل العرض العصرية لرسالة الإسلام السمحة.

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