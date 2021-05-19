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الإطاحة بـ 3 مقيمين ارتكبوا عملية سطو على مركبة لنقل الأموال بجدة

منذ ساعتين
2364
الإطاحة بـ 3 مقيمين ارتكبوا عملية سطو على مركبة لنقل الأموال بجدة

جدة (صدى):
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1,500,000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهم، وضبط بحوزتهم على مسدس، واسترداد مبلغ (1,475,000) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

حادث
جدة
الشرطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

Z
تقريركم للأسف ابو ريالين 😁
ابو محمد
اقول لاتسوقها علينا باين أنكم جالسين في غرفه وحده وتبي شوشره ويتصل عليك ؟؟؟ أنسأ ي حبيبي العبه مكشوفه
زعيم اااسيا
٥-١ للموج الازرق باذن الله
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
احمد
كارول تواصلي مع فريق العمل لدعوتك للترفيه

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