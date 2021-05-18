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بيان من الخارجية المصرية بشأن تصريحات شربل وهبة المسيئة لدول الخليج

منذ 55 دقيقة
1593
بيان من الخارجية المصرية بشأن تصريحات شربل وهبة المسيئة لدول الخليج

القاهرة (صدى):
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا طلبت خلاله من السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية في الخليج.

وفي السياق ذاته، كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أصدرت بيانا توضيحيا للرد على تصريحات شربل وهبة، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.

وكان شربل وهبة قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي سلمان الأنصاري، وجه خلالها إساءات للمملكة، ووصف ضيفه بأنه من "أهل البدو".

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لبنان
دول الخليج
الخارجية المصرية

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أحدث التعليقات

Z
تقريركم للأسف ابو ريالين 😁
ابو محمد
اقول لاتسوقها علينا باين أنكم جالسين في غرفه وحده وتبي شوشره ويتصل عليك ؟؟؟ أنسأ ي حبيبي العبه مكشوفه
زعيم اااسيا
٥-١ للموج الازرق باذن الله
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
احمد
كارول تواصلي مع فريق العمل لدعوتك للترفيه

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