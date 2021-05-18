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الإطاحة بـ 3 مقيمين ارتكبوا عملية سطو على مركبة لنقل الأموال بجدة

منذ 32 دقيقة
1531
الإطاحة بـ 3 مقيمين ارتكبوا عملية سطو على مركبة لنقل الأموال بجدة

جدة (صدى):
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1,500,000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهم لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهم، وضبط بحوزتهم على مسدس، واسترداد مبلغ (1,475,000) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

حادث
جدة
الشرطة

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
احمد
كارول تواصلي مع فريق العمل لدعوتك للترفيه
مواطن 12345
السعودي يستغنون عنه بالماده 77 فقط وتعويض شهرين فقط ويمسك الباب حتى لو كان ستين الف محترم ( ماده نظاميه ) ، طبعاً يتم...
الحكم
لن ينصلح حال لبنان ومليشيات حزب الله الايراني تسيطر علي مفاصل الدوله اللبنانيه !!!
فبصل
العالم صاعت يارقاله كله يبغا

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