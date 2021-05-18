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تركي آل الشيخ: "غصب على عين العدو حنا بدو"

منذ 43 دقيقة
1639
تركي آل الشيخ: "غصب على عين العدو حنا بدو"

الرياض (صدى):
رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، بقصيدة يؤكد فيها على اعتزازه بكونه من البدو.

وقال آل الشيخ في قصيدته:

غصب على عين العدو .. حنا بدو

كم سطّر التاريخ .. فعل اجدادنا

من شرق الأرض الـ غربها .. راحو وجو

وتشهد لنا .. افعالنا .. وامجادنا

هذي السعودية .. علوٍ في علو

وحنا السعوديين .. دون ابلادنا

لانبحت اكلاب الخلا .. قلنا هدو

اسياد حنا .. تحت ظل اسيادنا

وتصدر في الساعات الماضية وسم "حنا بدو" قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة بموقع "تويتر"، ليؤكد من خلاله المواطنون فخرهم كونهم بدوا.

وكان شربل وهبة قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي سلمان الأنصاري وجه خلالها إساءات للمملكة، ووصف الأنصاري بأنه من "أهل البدو".

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الهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
شربل وهبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
احمد
كارول تواصلي مع فريق العمل لدعوتك للترفيه
مواطن 12345
السعودي يستغنون عنه بالماده 77 فقط وتعويض شهرين فقط ويمسك الباب حتى لو كان ستين الف محترم ( ماده نظاميه ) ، طبعاً يتم...
الحكم
لن ينصلح حال لبنان ومليشيات حزب الله الايراني تسيطر علي مفاصل الدوله اللبنانيه !!!
فبصل
العالم صاعت يارقاله كله يبغا

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