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"حنا بدو" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6

منذ ساعة
1656
"حنا بدو" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6

عادل الحربي (صدى):
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، "حنا بدو" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، في خطوة تؤكد على الاعتزاز بالبدو.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، المسيئة.

وكان وهبة قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما في قناة "الحرة" الأمريكية، وجه خلالها إساءات للمملكة، ووصف ضيفه بأنه من "أهل البدو".

وقدم شربل اعتذارا عن تصريحاته المسيئة للمملكة، مشيرا إلى أنه لم يقصد الإساءة، قائلا: "جل من لا يخطئ".

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مهرجان الابل
نادي الابل
حنا بدو

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
احمد
كارول تواصلي مع فريق العمل لدعوتك للترفيه
مواطن 12345
السعودي يستغنون عنه بالماده 77 فقط وتعويض شهرين فقط ويمسك الباب حتى لو كان ستين الف محترم ( ماده نظاميه ) ، طبعاً يتم...
الحكم
لن ينصلح حال لبنان ومليشيات حزب الله الايراني تسيطر علي مفاصل الدوله اللبنانيه !!!
فبصل
العالم صاعت يارقاله كله يبغا

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