النفيعي: إن فاز الهلال باركنا له وإن فاز الأهلي نستحق المباركة

نواف السالم (صدى):
أكد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الرياضة ما هي إلا منافسة شريفة، وذلك قبيل كلاسيكو الأهلي والهلال المقرر غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء ذلك بعدما أثار أحد الحسابات الجدل بسخريته من الأهلي، ثم حذفها بعد ضغط من الجماهير، مقدما اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره ومنسوبيه.
وقال النفيعي ردًا على الاعتذار: "الرياضة منافسة شريفة ومتعة نعيشها جميعاً في هذه البلد تحت قيادة عظيمة وفرّت جميع عوامل النجاح والدعم".
وتابع: "التحفيز يختلف عن الشحن والمزح الراقي يختلف عن الإسقاط، شكراً لكم على الإعتذار"، مضيفًا: "إن فاز الهلال باركنا له وإن فاز الأهلي نستحق المباركة، وهذا يقاس على كل منافساتنا الرياضية".