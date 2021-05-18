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النفيعي: إن فاز الهلال باركنا له وإن فاز الأهلي نستحق المباركة

منذ ساعة
1853
النفيعي: إن فاز الهلال باركنا له وإن فاز الأهلي نستحق المباركة

نواف السالم (صدى):
أكد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الرياضة ما هي إلا منافسة شريفة، وذلك قبيل كلاسيكو الأهلي والهلال المقرر غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك بعدما أثار أحد الحسابات الجدل بسخريته من الأهلي، ثم حذفها بعد ضغط من الجماهير، مقدما اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره ومنسوبيه.

وقال النفيعي ردًا على الاعتذار: "الرياضة منافسة شريفة ومتعة نعيشها جميعاً في هذه البلد تحت قيادة عظيمة وفرّت جميع عوامل النجاح والدعم".

وتابع: "التحفيز يختلف عن الشحن والمزح الراقي يختلف عن الإسقاط، شكراً لكم على الإعتذار"، مضيفًا: "إن فاز الهلال باركنا له وإن فاز الأهلي نستحق المباركة، وهذا يقاس على كل منافساتنا الرياضية".

الاهلي
الهلال
النفيعي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10499
منذ 5 دقائق
٢/٣ للأخضر الأجمل بمشيئة الله

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الله يغفر له ويرحمه
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