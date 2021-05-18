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السعودية للكهرباء: اكتمال ربط وتشغيل مشروع واحة مدن- الجوف بالشبكة الكهربائية

منذ 27 دقيقة
1381
السعودية للكهرباء: اكتمال ربط وتشغيل مشروع واحة مدن- الجوف بالشبكة الكهربائية

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف "؛ التابع للهيئة السعودية للمدنالصناعية ومناطق التقنية، في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيس للمشروع لتوفير الطاقةالكهربائية اللازمة للمشروع. وأشارت الشركة إلى أن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف،والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديمخدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكسإيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد وجّه الشركة السعودية للكهرباء إلىسرعة ربط "واحة مدن- الجوف" كهربائياً، بعد الاجتماع الذي تم بينه وبين صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن نواف بنعبدالعزيز؛ أمير منطقة الجوف، والذي تم فيه استعراض مشروعات الطاقة في المنطقة، وذلك أثناء زيارة سموه منطقة الجوف،خلال شهر شعبان الماضي، حيث شهد افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، واطّلع على سير العمل في مشروع دومةالجندل لطاقة الرياح.

وقد أكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سوف تقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع "واحة مدن- الجوف "،بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إتمام الاختبارات اللازمة.

الجوف
السعودية للكهرباء
واحدة مدن

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
وليش يعتذرون لتركي الدولة فيها ملك وولي عهد وشعب الاعتذار للمك وولي ولشعب
أبو عبدالله الحربي
دورها الريادي ثابت وزاد ثبات بتوليك الشعوب الإفريقية تريد هكذا السعودية عظيمة دولة مطمئنة حباها آلله نعم كثيرة وجاء المحرك بعجلة التنمية للعالم العربي...
زاير
شو هيدا بدو.
د محمد ماجد بخش
إتقِ الله
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين اجمعين

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