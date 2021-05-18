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سفارة المملكة في رومانيا تصدر تنويها هاما بشأن التأشيرات السياحية
منذ ساعة
1566
بوخارست (صدى):
نوهت سفارة المملكة في رومانيا بأن السلطات الرومانية لم تسمح حتى الآن بدخول الحاصلين على التأشيرات السياحية ومن ضمنهم مواطنين المملكة.
وأكدت السفارة أنها ستعلن عن أي مستجدات ترد من الجهات الرسمية في رومانيا.
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